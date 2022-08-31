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В центре Красноярска открыли Сквер геологов

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Красноярск
17:18 31 Августа 2022
проект, благоустройство, в красноярске, норильск, компания
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В Красноярске в среду, 31 августа, состоялась торжественная церемония открытия Сквера геологов. Новое благоустроенное пространство появилось на пересечении улиц Карла Маркса – Вейнбаума, рядом со зданием бывшего Красноярского геологического управления. 

В центре Красноярска открыли Сквер геологов

Главными элементами сквера стали бронзовая скульптура «Геолог» и стела с изображением слоистой структуры породы, а также выгравированном профессиональным девизом: «Умом и молотком». Мемориал посвятили самоотверженной работе геологов, которые занимались разведкой месторождений полезных ископаемых на территории Красноярского края, Тывы и Республики Хакасия. Объект был выполнен на средства добывающих компаний: «Норникель», «Полюс», «РН-Ванкор», Горевский ГОК, Новоангарский обогатительный комбинат и т.д.

В центре Красноярска открыли Сквер геологов

На торжественной церемонии замгубернатора Красноярского края Сергей Еремин отметил, что мероприятие проходит благодаря сильным людям и компаниям, понимающим, что такое труд геологов. 

«С появлением у геологов настоящего своего места, места души! Желаю вам терпения, здоровья, и чтобы геологи всегда были лидерами и флагманами развития Красноярского края», – подчеркнул Сергей Еремин.

 

Среди наиболее важных месторождений, которые были разведаны в Красноярском крае, – золотоносное Олимпиадинское месторождение, месторождения бурых углей Канско-Ачинской группы районов, месторождение алмазов Попигая, Юрубчено-Тохомское и Ванкорское месторождения нефти и газа и другие. Кроме того, не менее значимым являются норильские медно-никелевые месторождения, которые обеспечивающие 17% от всего мирового производства никеля и почти 40% производства палладия. 

В центре Красноярска открыли Сквер геологов

Заместитель директора красноярского представительства «Норникеля» Игорь Астапов заявил, что самым важным памятником Норильска является первый дом города, построенный в 1920-е годы геологами экспедиции Николая Урванцева. 


«Если бы не они, того производства, которое сейчас есть на юге Таймыра, не было бы. И если бы геологи точно так же не открыли бы в середине прошлого века Талнахское месторождение, то не было бы и той рудной базы, которую мы сегодня имеем. Благодаря геологам существует и работает большая часть экономики края и всей нашей страны. Огромное вам спасибо!», - резюмировал Игорь Астапов.

Напомним, что впервые геологи-ветераны выступили с идеей о создании скульптурно-мемориального комплекса еще в 2016 году. Вскоре был определен участок земли, а весной 2017 года был заложен первый камень будущего памятника. Реализацией проекта занималась Ассоциация глав северных территорий Красноярского края. Кроме монумента в Сквере геологов создали зону для отдыха красноярцев, установили лавочки и уличное освещение, а также благоустроили территорию. 

По материалам «Норникеля»

Фото: © «Норникель»

 

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