В Емельяновском районе 63-летнего мужчину придавило деревом в лесу

В Красноярском крае в среду, 31 августа, в утреннее время спасателям была передана информация о том, что в одном из лесных массивов Емельяновского района мужчину придавило деревом. В краевой службе спасения отметили, что пострадавший находился в лесу в 5-7 километрах от станции Кача.

В результате спасатели добрались до места инцидента и вызволили мужчину из-под дерева. Пострадавшим оказался 63-летний мужчина. У него поврежден позвоночник и плечо. Специалистами была оказана мужчине первая помощь, затем несколько километров его несли на носилках до машины, после чего передали медикам скорой помощи.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости