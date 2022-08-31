В Красноярске 1 сентября на острове Татышев состоится уличный показ фильма «Папы»

В четверг, 1 сентября, в Красноярске на острове Татышев состоится кинопоказ в рамках проекта «Мама, я в кино!». На этот раз красноярские киноманы под открытым небом смогут посмотреть фильм «Папы». В ленте повествуются 4 истории и в каждой из них зритель сможет узнать себя.

Объединяет истории тема силы отцовской любви. Несмотря на разные отношения с папами, для них мы всегда будем детьми.

Отметим, что кинопоказ состоится на большой поляне рядом с Информцентром. Начало сеанса в 20:00. Он является бесплатным. Возрастная категория фильма 6+

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков