31 августа
Красноярск
погода +20 °C
60.24
 
€ 60.21
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске 1 сентября на острове Татышев состоится уличный показ фильма «Папы»

Главная Общество
Красноярск
17:20 31 Августа 2022
в красноярске, кино, кинотеатры, кинопремьера
версия для печати Ico_print

В четверг, 1 сентября, в Красноярске на острове Татышев состоится кинопоказ в рамках проекта «Мама, я в кино!». На этот раз красноярские киноманы под открытым небом смогут посмотреть фильм «Папы». В ленте повествуются 4 истории и в каждой из них зритель сможет узнать себя.

Объединяет истории тема силы отцовской любви. Несмотря на разные отношения с папами, для них мы всегда будем детьми.

Отметим, что кинопоказ состоится на большой поляне рядом с Информцентром. Начало сеанса в 20:00. Он является бесплатным. Возрастная категория фильма 6+

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский край и Беларусь продолжат сотрудничество

Красноярский край и Беларусь продолжат сотрудничество

31 Августа 2022 г.
За первое полугодие рост совместного товарооборота достиг 187 %
Новости Красноярска: На красноярском ипподроме пройдет чемпионат наездников «Молодежь Сибири-2022»

На красноярском ипподроме пройдет чемпионат наездников «Молодежь Сибири-2022»

31 Августа 2022 г.
Турнир пройдет 3 сентября
Новости Красноярска: Певец Ваня Дмитриенко выступит в Красноярске на фестивале «Битва берегов»

Певец Ваня Дмитриенко выступит в Красноярске на фестивале «Битва берегов»

31 Августа 2022 г.
Выступление состоится 4 сентября
Новости Красноярска: В Красноярске из-за дождей отложили частичное открытие движения на Маерчака

В Красноярске из-за дождей отложили частичное открытие движения на Маерчака

31 Августа 2022 г.
Открытие планировалось к 1 сентября
Новости Красноярска: В центре Красноярска открыли Сквер геологов

В центре Красноярска открыли Сквер геологов

31 Августа 2022 г.
Мемориал посвятили самоотверженному работе геологов
Новости Красноярска: Краевая служба занятости создала временные трудовые места для 15 тысяч подростков

Краевая служба занятости создала временные трудовые места для 15 тысяч подростков

31 Августа 2022 г.
Временные работа длилась в течение этого лета
Новости компаний
25/08
Страховки ОСАГО на Озоне
24/08
Антон Милютин назначен управляющим Красноярским отделением Сбербанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Массовая авария с участием автобуса и четырех машин произошла на Свободном в Красноярске

Массовая авария с участием автобуса и четырех машин произошла на Свободном в Красноярске

27 Августа 2022 г.
Пострадал 9-летний ребенок
Новости Красноярска: В Красноярске 20-летний студент педагогического университета упал с пожарной лестницы общежития

В Красноярске 20-летний студент педагогического университета упал с пожарной лестницы общежития

30 Августа 2022 г.
Парня госпитализировали
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина зарезал супругу

В Красноярске мужчина зарезал супругу

30 Августа 2022 г.
Всё произошло во время распития алкоголя
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru