31 августа
Красноярск
погода +26 °C
60.37
 
€ 60.58
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

РУСАЛ помогает собрать детей металлургов в школу

Главная Общество
Красноярск
15:58 31 Августа 2022
помощь, школьники, дети, предприятие, металлургия, школа
версия для печати Ico_print

К новому учебному году родители первоклассников, работающие на Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ, получили сертификаты на 3000 рублей для приобретения школьных принадлежностей.
 
Кроме того, каждый получил эксклюзивную папку для тетрадей и дневник. Всего РУСАЛ приобрёл более 400 таких наборов для детей сотрудников КрАЗа, которые в 2022 году пойдут в первый класс.
 
На приобретение сертификатов для работников КрАЗа компания направила более миллиона рублей. Всего во всех городах ответственности РУСАЛа такую поддержку получат более 3,5 тысяч семей. РУСАЛ проводит акцию, направленную на поддержку семей с детьми первоклассниками, второй год подряд. Системная благотворительность РУСАЛа в части поддержки образования осуществляется по инициативе промышленника и основателя компании Олега Дерипаска.
 
Вручение сертификатов – не единственная мера поддержки к началу нового учебного года. По традиции сотрудники красноярской промплощадки РУСАЛа приняли участие в общероссийской акции «Помоги пойти учиться». Красноярские металлурги сдавали деньги для участия в акции или приносили уже купленные товары. В результате собрали 7 больших пакетов с канцелярией, 30 укомплектованных портфелей первоклассника, а также 73 тысячи рублей на приобретение школьных принадлежностей детям из незащищенных слоев населения. Весь объём собранной помощи представители Молодёжного совета красноярской промплощадки РУСАЛа передали в социальные центры «Надежда» и «Эдельвейс».

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске 1 сентября на острове Татышев состоится уличный показ фильма «Папы»

В Красноярске 1 сентября на острове Татышев состоится уличный показ фильма «Папы»

31 Августа 2022 г.
Сеанс бесплатный
Новости Красноярска: В центре Красноярска открыли Сквер геологов

В центре Красноярска открыли Сквер геологов

31 Августа 2022 г.
Мемориал посвятили самоотверженному работе геологов
Новости Красноярска: Краевая служба занятости создала временные трудовые места для 15 тысяч подростков

Краевая служба занятости создала временные трудовые места для 15 тысяч подростков

31 Августа 2022 г.
Временные работа длилась в течение этого лета
Новости Красноярска: В Ачинском районе 30-летнему мужчине за 0,6 граммов наркотика грозит до 10 лет тюрьмы

В Ачинском районе 30-летнему мужчине за 0,6 граммов наркотика грозит до 10 лет тюрьмы

31 Августа 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ
Новости Красноярска: В Емельяновском районе 63-летнего мужчину придавило деревом в лесу

В Емельяновском районе 63-летнего мужчину придавило деревом в лесу

31 Августа 2022 г.
У мужчины поврежден позвоночник
Новости Красноярска: Житель Ачинска перевёл мошенникам 855 тысяч рублей

Житель Ачинска перевёл мошенникам 855 тысяч рублей

31 Августа 2022 г.
Причастные к преступлению лица устанавливаются
Новости компаний
25/08
Страховки ОСАГО на Озоне
24/08
Антон Милютин назначен управляющим Красноярским отделением Сбербанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске 20-летний студент педагогического университета упал с пожарной лестницы общежития

В Красноярске 20-летний студент педагогического университета упал с пожарной лестницы общежития

30 Августа 2022 г.
Парня госпитализировали
Новости Красноярска: В Красноярском крае возбудили уголовное дело из-за падения частного вертолёта в реку

В Красноярском крае возбудили уголовное дело из-за падения частного вертолёта в реку

29 Августа 2022 г.
Устанавливаются обстоятельства случившегося
Новости Красноярска: Массовая авария с участием автобуса и четырех машин произошла на Свободном в Красноярске

Массовая авария с участием автобуса и четырех машин произошла на Свободном в Красноярске

27 Августа 2022 г.
Пострадал 9-летний ребенок
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru