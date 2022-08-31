РУСАЛ помогает собрать детей металлургов в школу

К новому учебному году родители первоклассников, работающие на Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ, получили сертификаты на 3000 рублей для приобретения школьных принадлежностей.



Кроме того, каждый получил эксклюзивную папку для тетрадей и дневник. Всего РУСАЛ приобрёл более 400 таких наборов для детей сотрудников КрАЗа, которые в 2022 году пойдут в первый класс.



На приобретение сертификатов для работников КрАЗа компания направила более миллиона рублей. Всего во всех городах ответственности РУСАЛа такую поддержку получат более 3,5 тысяч семей. РУСАЛ проводит акцию, направленную на поддержку семей с детьми первоклассниками, второй год подряд. Системная благотворительность РУСАЛа в части поддержки образования осуществляется по инициативе промышленника и основателя компании Олега Дерипаска.



Вручение сертификатов – не единственная мера поддержки к началу нового учебного года. По традиции сотрудники красноярской промплощадки РУСАЛа приняли участие в общероссийской акции «Помоги пойти учиться». Красноярские металлурги сдавали деньги для участия в акции или приносили уже купленные товары. В результате собрали 7 больших пакетов с канцелярией, 30 укомплектованных портфелей первоклассника, а также 73 тысячи рублей на приобретение школьных принадлежностей детям из незащищенных слоев населения. Весь объём собранной помощи представители Молодёжного совета красноярской промплощадки РУСАЛа передали в социальные центры «Надежда» и «Эдельвейс».

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»