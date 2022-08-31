В Красноярске госавтоинспекторы оперативно разыскали нарушителя ПДД

Инспекторы полка ДПС установили личность автомобилиста, грубо нарушившего правила дорожного движения.

В соцсети была обнаружена видеозапись с камеры регистратора, где видно, как поток автомобилей остановился на пересечении ул. Дубровинского и ул. Декабристов, чтобы дождаться зелёный свет светофора. В этот момент на большой скорости мимо колонны автомобилистов по встречке проехал серый внедорожник с признаками тонировки на боковых стёклах.

Нарушителем оказался 27-летний красноярец на BMW. Замеры светопропускаемости боковых стёкол внедорожника — 3,6 %, при норме не менее 70 %.

Составлены административные материалы по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ и ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ. Мужчине грозит лишение права управления на срок до полугода либо штрафы — более 5 000 руб.

Фото: © vk.com/gibdd24