35-летний житель Назаровского района избил двух подростков

В Красноярском крае полиция проводит проверку по факту избиения двух несовершеннолетних детей в Назаровском районе. В краевой полиции сообщили, что жительница одной из деревень обратилась в правоохранительные органы и рассказала о том, что 35-летний мужчина избил ее сына и его друга.

Несовершеннолетние пояснили, что у них произошла словесный конфликт с мужчиной, после чего он нанес им телесные повреждения. Полицейские выяснили его местонахождение и доставили в отделение, где он был опрошен. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все детали случившегося.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости