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Беспересадочный электропоезд Дивногорск – Зеледеево добавлен в расписание для удобства пассажиров КрасЖД

Главная Общество
Красноярск
14:56 31 Августа 2022
поезд, железные дороги, маршруты, транспорт, перевозки
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Для удобства пассажиров Красноярской железной дороги с 31 августа в расписании  появится  беспересадочный электропоезд Дивногорск - Зеледеево.

Он будет курсировать по будним дням.

Отправление из Дивногорска – в 6:40, прибытие на станцию Красноярск – в 7:40, прибытие на станцию Зеледеево – в 9:22.

Маршрут свяжет станции, расположенные на направлении от Дивногорска до Красноярска, с остановочными пунктами Октябрьского района города и дачными обществами западной пригородной зоны КрасЖД.

Благодаря «сквозному» поезду пассажирам не придется совершать пересадку на железнодорожном вокзале краевого центра.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов  ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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