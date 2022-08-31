Беспересадочный электропоезд Дивногорск – Зеледеево добавлен в расписание для удобства пассажиров КрасЖД

Для удобства пассажиров Красноярской железной дороги с 31 августа в расписании появится беспересадочный электропоезд Дивногорск - Зеледеево.

Он будет курсировать по будним дням.

Отправление из Дивногорска – в 6:40, прибытие на станцию Красноярск – в 7:40, прибытие на станцию Зеледеево – в 9:22.

Маршрут свяжет станции, расположенные на направлении от Дивногорска до Красноярска, с остановочными пунктами Октябрьского района города и дачными обществами западной пригородной зоны КрасЖД.

Благодаря «сквозному» поезду пассажирам не придется совершать пересадку на железнодорожном вокзале краевого центра.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД