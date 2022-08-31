В Красноярске на месте бывшего рынка «Казачий» устанавливают детские батуты

Оборудование для зоны детского отдыха привезли в сквер на месте бывшего рынка «Казачий» накануне, пишут на сайте администрации города Красноярска. Пока пользоваться им нельзя. Бригады укрепляют и засыпают прилегающую территорию. Работы идут по графику. Проведена планировка, высажены и пересажены деревья и кустарники. Также сформированы дорожки, уложена часть брусчатки, проложены все подземные коммуникации для устройства освещения. На этой неделе в сквере установят фонарные опоры.

В этом сезоне в сквере благоустроят участок со стороны ул. 9 Мая. Оборудуют и событийную площадку с подсветкой.

Этот сквер — один из 4 объектов, где благоустройство в этом сезоне ведётся за счёт средств городского бюджета. Также в работе сейчас бульвар вдоль ул. Краснодарская, площадь перед Музыкальным театром и променад вдоль пр. им. газеты «Красноярский рабочий».