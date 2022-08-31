Краевая служба занятости создала временные трудовые места для 15 тысяч подростков

В Красноярском крае подошла к концу акция службы занятости «Трудовое лето». В ней приняли участие порядка 15 тысяч старшеклассников со всего региона. Ученики старших классов в период летних каникул работали в качестве кондукторов общественного транспорта, озеленителями, архивистами, сортировщиками дикоросов, помогали пенсионерам, обучали пожилых людей компьютерной грамотности.

Также подростки помогали в реализации проектов благоустройства общественных пространств и созданию локаций. Так, например, в Тюхтетском районе старшеклассники приняли участие в благоустройстве берега реки Тюхтетки. Подростки очистили пляж от мусора, строили мостик и лежаки для отдыхающих. В Идринском районе был реализован проект по профориентации «Вожатые». Подростки организовывали мероприятия в лагере для детей младшего возраста.

В Партизанском районе старшеклассники чистили и сортировали грибы. Работодателем выступил индивидуальный предприниматель. Железногорские подростки работали кондукторами и мойщиками подвижного состава.

Отметим, что ребята получали зарплату от работодателей и материальную поддержку от службы занятости населения. Руководитель агентства Виктор Новиков пояснил, что сперва принять участие в акции приглашали старшеклассников из неблагополучных семей. Летом этого года во временных работах были заняты более 2 тысяч таких подростков и некоторые из них продолжат работать после летних каникул во внеучебное время.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости