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Краевая служба занятости создала временные трудовые места для 15 тысяч подростков

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Красноярск
17:15 31 Августа 2022
в красноярском крае, правительство, подросток, работа
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В Красноярском крае подошла к концу акция службы занятости «Трудовое лето». В ней приняли участие порядка 15 тысяч старшеклассников со всего региона. Ученики старших классов в период летних каникул работали в качестве кондукторов общественного транспорта, озеленителями, архивистами, сортировщиками дикоросов, помогали пенсионерам, обучали пожилых людей компьютерной грамотности.

Также подростки помогали в реализации проектов благоустройства общественных пространств и созданию локаций. Так, например, в Тюхтетском районе старшеклассники приняли участие в благоустройстве берега реки Тюхтетки. Подростки очистили пляж от мусора, строили мостик и лежаки для отдыхающих. В Идринском районе был реализован проект по профориентации «Вожатые». Подростки организовывали мероприятия в лагере для детей младшего возраста. 
В Партизанском районе старшеклассники чистили и сортировали грибы. Работодателем выступил индивидуальный предприниматель. Железногорские подростки работали кондукторами и мойщиками подвижного состава. 

Отметим, что ребята получали зарплату от работодателей и материальную поддержку от службы занятости населения. Руководитель агентства Виктор Новиков пояснил, что сперва принять участие в акции приглашали старшеклассников из неблагополучных семей. Летом этого года во временных работах были заняты более 2 тысяч таких подростков и некоторые из них продолжат работать после летних каникул во внеучебное время.  

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

 

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