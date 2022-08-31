Перекресток с круговым движением на Полигонной закрыли в Красноярске до 29 сентября

В Красноярске в среду, 31 августа, начало действовать ограничение проезда автомобилей на улице Полигонной. В мэрии пояснили, что ограничение ввели из-за ремонта подпорной стены. В целях обеспечения безопасности был закрыт для проезда машин перекресток с круговым движением в районе ул. Полигонная здание №4 стр.1.

Пока действует ограничение водителям придется осуществлять разворот перед кольцевым перекрестком. Добавим, что ограничение будет действовать до 16 часов 29 сентября.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости