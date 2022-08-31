На красноярском ипподроме пройдет чемпионат наездников «Молодежь Сибири-2022»

В Красноярске в эту субботу, 3 сентября, на городском ипподроме начнется чемпионат наездников «Молодежь Сибири-2022». Участниками турнира станут спортсмены из Новосибирской и Кемеровской областей, Хакасии и Забайкальского края.

По правилам чемпионата, лошадей распределяют между наездниками через жребий и после первого заезда спортсмены меняются лошадьми. Так, победителю первого заезда предстоит взять лошадь, которая пришла последней. Спортсмен, который придет вторым, возьмет скакуна, финишировавшего предпоследним и т.д.

Отметим, данный турнир является отборочным. Победа в чемпионате позволить принять участие на всероссийском турнире.

Фото: © Минспорта Красноярского края