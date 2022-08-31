Житель Ачинска перевёл мошенникам 855 тысяч рублей

Житель Ачинска перевёл мошенникам все свои сбережения.

Вечером 29 августа ему позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Мошенник сообщил, что кто-то пытается снять с его счёта деньги, и, чтобы это предотвратить, ему необходимо перевести имеющиеся средства на так называемый безопасный счёт. Звонивший скинул в смс-сообщении, куда перевести деньги, потерпевший выполнил указания. В итоге, он потерял 855 тысяч рублей, пишут на сайте МО МВД России «Ачинский».

Причастные к преступлению лица устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.3 УК РФ. Максимальное наказание по статье — до 6 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков