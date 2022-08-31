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23-летнего красноярца отправили в колонию на три года за грабёж пенсионера

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Красноярск
16:13 31 Августа 2022
общество, происшествия, красноярск, грабеж, суд
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В дежурную часть обратился мужчина и сообщил о том, что неизвестный напал на его брата и забрал кошелёк, пластиковую карту, ключи и деньги, которые тот получил на похороны матери.

60-летний потерпевший объяснил следственно-оперативной группе, что вместе с ним в подъезд зашёл молодой человек. Он вырвал из кармана кошелёк и скрылся. В течение полутора часов злоумышленника задержали, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 23-летний житель Красноярска.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Кировский районный суд назначил молодому человеку 3 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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