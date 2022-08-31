В «Ергаках» высадили 1 000 саженцев кедра

Специалисты заповедника и волонтёры убрали территорию от мусора и высадили тысячу саженцев сибирского кедра на бывших туристических стоянках по берегам озера Каровое и вдоль ручья Нижняя Буйба, вытекающего из него, сообщили на сайте правительства Красноярского края.

Озеро Каровое располагается на высоте 1 630 метров над уровнем моря на границе лесной зоны, трудно поддаётся восстановлению. По словам специалистов, осенью посадки лучше приживаются. За оставшиеся до зимы месяцы молодые кедры успеют адаптироваться к новым условиям.

Кедры высадили для восстановления растительности. Территорию огородили и установили информационные щиты о запрете прохода и установки палаток.

— Акции по высадке молодых саженцев мы проводим регулярно — это один из способов ускорить восстановление растительности в районе стихийных троп и бывших неорганизованных турстоянок, — сказал Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Ранее саженцы кедра высаживали на озёрах Радужное и Художников. Специалисты отмечают процесс восстановления природных ландшафтов.

Напомним, с начала года в Красноярском крае высадят 12,2 млн сеянцев хвойных пород.