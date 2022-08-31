Красноярск примет этап Кубка России по дуатлону

В Красноярске в честь открытия «Триатлон-центра» состоится этап Кубка России по дуатлону. Турнир пройдет на острове Татышев 4-го сентября. В этот же день состоится чемпионат и первенство Красноярского края, первенство страны среди любителей. Состязания будут проходить с 10 до 15 часов. Ознакомиться с программой можно по ссылке.

Напомним, что строительные работы по возведению «Триатлон-центра» несколько дней назад. В минувшем году в строй ввели павильон с тренажерным залом, раздевалками, помещением для хранения велосипедов, медицинский кабинет и велодорожка на 4 км.

В текущем году внутри велодорожки была построена асфальтовая беговая дорожка шириной 4 м, оснащенная камерами наблюдения, акустическим оборудованием и освещением.

Фото: © Минспорта Красноярского края