У красноярца изъяли более 90 килограммов наркотических средств, реагентов и прекурсоров

В 2021 году обвиняемый с биохимическим образованием создал подпольную лабораторию по производству наркотического средства. Он купил оборудование, ингредиенты и арендовал гараж в Октябрьском районе. С 3 по 14 марта 2022 года он изготовил более 2,5 кг мефедрона, который хотел сбыть с другими участниками преступной группы в Красноярском крае.

Расчёты за незаконную деятельность осуществлялись с использованием электронных средств платежей.

Из незаконного оборота сотрудники правоохранительных органов изъяли более 85 кг реагентов и прекурсоров, лабораторную посуду для производства наркотика, более 2,5 кг мефедрона. Стоимость изъятого наркотика на чёрном рынке — более 10 млн рублей, сообщает прокуратура Красноярского края.

Мужчину обвиняют по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин