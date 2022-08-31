В Красноярском крае 34-летнему организатору азартных игр грозит тюрьма

В августе полицейские выявили факт незаконного проведения азартных игр в здании бывшего кафе в районе Талнах.

Как оказалось, организатором незаконного бизнеса является 34-летний местный житель. Оперативники изъяли игровое оборудование: 12 мониторов, 12 системных блоков, мобильный телефон, видеорегистратор и 28,5 тыс. руб.

В помещении, где проводилась незаконная игорная деятельность, находились посетили, они подтвердили факт проведения азартных игр, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. Максимальное наказание по статье — до 2 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко