Красноярские дзюдоисты выиграли 5 медалей на Спартакиаде сильнейших

Спортсмены из Красноярского края приняли участие в соревнованиях по дзюдо, которые прошли в рамках всероссийской Спартакиады сильнейших. Турнир состоялся в Казани.

Красноярка Валерия Соловей, выступающая в весовой категории более 70 кг, выиграла золотую медаль. Еще одна красноярская спортсменка Анастасия Гайдук завоевала бронзовую медаль в весе до 48 кг.

Кроме того, Рамазан Абдулаев стал сильнейшим дзюдоистом Спартакиады среди мужчин в весе до 60 кг. Махмадбек Махмадбеков тоже завоевал золотую медаль, став лучшим в весе до 73 кг. Еще одна красноярская дзюдоистка Татьяна Цыганкова заработала бронзовую медаль в весе до 52 кг.

Фото: © Минспорта Красноярского края