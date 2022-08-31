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Красноярские дзюдоисты выиграли 5 медалей на Спартакиаде сильнейших

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Красноярск
13:00 31 Августа 2022
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Спортсмены из Красноярского края приняли участие в соревнованиях по дзюдо, которые прошли в рамках всероссийской Спартакиады сильнейших. Турнир состоялся в Казани.

Красноярка Валерия Соловей, выступающая в весовой категории более 70 кг, выиграла золотую медаль. Еще одна красноярская спортсменка Анастасия Гайдук завоевала бронзовую медаль в весе до 48 кг. 

Красноярские дзюдоисты выиграли 5 медалей на Спартакиаде сильнейших

Кроме того, Рамазан Абдулаев стал сильнейшим дзюдоистом Спартакиады среди мужчин в весе до 60 кг. Махмадбек Махмадбеков тоже завоевал золотую медаль, став лучшим в весе до 73 кг. Еще одна красноярская дзюдоистка Татьяна Цыганкова заработала бронзовую медаль в весе до 52 кг. 

Фото: © Минспорта Красноярского края 

 

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