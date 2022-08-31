В Лесосибирске появится пост наблюдения за качеством воздуха

В Лесосибирске в мкр. Северный в районе дома № 8 установят автоматизированный пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха (АПН). Уже начались монтажные работы, ведётся заливка фундамента, сообщили в правительстве Красноярского края.

В непрерывном режиме пост будет определять 12 показателей.

Лесосибирск входит в пятёрку малых городов региона, экологическая обстановка в которых находится на особом контроле краевого правительства. В 2023 году город планируется включить в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Цель установки АПН — исследование уровень загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта, предприятий, а также автономных источников теплоснабжения.

По результатам будут проводить аналитическую обработку данных и определять место для размещения поста наблюдения.

Территориальная сеть мониторинга качества окружающей среды включает в себя три передвижные эколаборатории и 14 автоматизированных постов наблюдения (9 расположены в Красноярске и его пригороде, по одному в Сосновоборске, Минусинске, Ачинске, Канске, Железногорске) и три передвижные эколаборатории.

Данные с постов отображаются на сайте краевого Центра мониторинга окружающей среды и в мобильном приложении Krasecology, информация обновляется каждые 20 минут.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов