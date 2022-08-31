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В Красноярске и Канске 10 автомобилей арестовали за долги

Главная Общество
Красноярск
14:45 31 Августа 2022
долги, канск, красноярск, происшествия, общество
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В Красноярске и Канске судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели совместный рейд. Было арестовано 10 транспортных средств, пишут на сайте ГУФССП России по Красноярскому краю. Мероприятие было направлено на выявление должников.

Три автовладельца заплатили долги на месте, четыре— после ареста машин.

К примеру, владелец Toyota Camry не оплачивал штрафы ГИБДД за превышение скорости, проезд на красный цвет светофора. Он накопил более 18 тысяч рублей долга. На его авто был наложен арест, после чего он погасил все штрафы. Также поступил превышавший скорость владелец Subaru Forester. Он накопил неоплаченные штрафы на 12 тысяч рублей.

Ещё один должник не оплачивал налоговые платежи. Он задолжал более 500 тыс. руб. Его автомобиль Mazda CX-7 был арестован.

Были и те, кто решил не дожидаться ареста. 3 автовладельца оплатили долги на месте. Допустим, красноярец, накопивший долг перед УК, совершил оплату за коммунальные услуги (более 30 тысяч рублей).

Если в течение 10 дней автовладельцы не выплатят деньги, которые задолжали, их транспорт продадут.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев

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