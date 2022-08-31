Прокурор просит 24 года колонии строгого режима для журналиста Ивана Сафронова

Борис Локтионов, представитель Генпрокуратуры во время прений сторон попросил суд приговорить Ивана Сафронова, советника главы Роскосмоса, бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» к 24 годам колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. руб. за государственную измену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мосгорсуде.

5 сентября будет оглашён приговор.

Отметим, что Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Онн с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в ОДКБ. А также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова.

Фото: РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда