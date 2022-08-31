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Темп вакцинации от COVID-19 в Красноярском крае увеличился на 63%

Главная Общество
Красноярск
10:15 31 Августа 2022
в красноярском крае, в красноярске, вакцинация, заболевание
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В Красноярском крае за последние две недели медики отмечают увеличение темпа вакцинации жителей региона против COVID-19 на 63%. Данную статистику привели в краевом Минздраве.

Также стало известно о том, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в крупных торговых центрах Красноярска снова начали работать внебольничные пункты вакцинации:

ТРЦ «Планета» с 12:00 до 16:00, вторник - воскресенье;

ТЦ «Зеленый» с 08:00 до 20:00, вторник - воскресенье;

ТЦ «Изумрудный город» с 12:00 до 16:00, вторник - воскресенье;

ТЦ «Мега» с 12:00 до 16:00, среда - воскресенье.

ТЦ «Красноярье» с 12:00 до 18:00, за исключением понедельника и четверга;

Ж/д вокзал по будням с 14:00 до 20:00;

Вакцинамобиль на ул. 9 Мая, 77 с 09:00 до 18:00 по будням, с 09:00 до 16:00 в субботу.

Добавим, что в общей сложности в Красноярском крае сейчас работают 129 стационарных пункта вакцинации, два вакциномобиля.

Фото: © Наталья Горшкова / РИА Новости

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