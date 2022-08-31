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В Красноярске из-за строительства метро перекроют улицу Карла Маркса

Главная Общество
Красноярск
09:30 31 Августа 2022
общество, красноярск, метро, строительство
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Для строительства метротрама в Красноярске перекроют ул. Карла Маркса, движение переведут на пр. Мира, сообщили в Заксобрании.

Представители краевого министерства транспорта доложили, что в госпрограмму «Развитие транспортной системы» появляется два новых мероприятия, в частности, строительство метротрамвая. Объём финансирования — 89,3 млрд рублей. на первом этапе проложат 10,8 км путей с шестью остановками. На подготовку территории к строительству на 2023 год в бюджет закладывается 336 млн рублей. Также ожидается комплексное развитие трамвайного сообщения. Предстоит обновить парк трамваев. Также реконструируют 16 км рельсов и проложат ещё 30 км до мкр. Солнечный. Инвестиции — 23,1 млрд рублей. Оба проекта вместе с электричкой должны создать единую систему, позволяющую освободить Красноярск от пробок.

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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