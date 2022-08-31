1 сентября в Красноярске ожидается дождь и потепление до +21 градуса

Буквально один день остался до начала осени в Красноярске. Первого сентября для школьников и студентов, а также для педагогов начнется новый учебный год.

По традиции учебный год начинается с проведения торжественных линеек, которые принято проводить на открытом воздухе. В этой связи синоптики рассказали, какая погода ждет красноярцев в первый день сентября.

В четверг, 1 сентября, ночью столбик термометра покажет +14°C и будет идти дождь. Днем температура воздуха поднимется до +21°C. При этом метеорологи ожидают пасмурную погоду и дожди.

Фото: © Никита Алексеев