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Родителям красноярских школьников разрешили присутствовать на линейке 1 сентября

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Красноярск
08:42 31 Августа 2022
родители, министр, обращение, школа, в красноярском крае, школьники
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Уже завтра в Красноярском крае стартует новый учебный год. Начнется он в очном режиме, при этом часть коронавирусных ограничений сохранится. Такой информацией поделилась министр образования региона Светлана Маковская. 

По ее словам, некоторые ограничения, действующие в прошлом году, в этом ослабили. Так, к примеру, теперь ученики могут свободно перемещаться по кабинетам, а не быть привязанными к конкретному классу. 
Также в новом учебном году было принято решение допустить присутствие родителей школьников и взрослых на праздничных мероприятиях, однако только при условии, что они будут проходить на открытом воздухе. 

Добавим, что в школах продолжат измерять температуру на входе. Родителям придется надеть маску при посещении образовательного учреждения. 

Фото: © Р. Рыбаков
 

 

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