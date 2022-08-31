Родителям красноярских школьников разрешили присутствовать на линейке 1 сентября

Уже завтра в Красноярском крае стартует новый учебный год. Начнется он в очном режиме, при этом часть коронавирусных ограничений сохранится. Такой информацией поделилась министр образования региона Светлана Маковская.

По ее словам, некоторые ограничения, действующие в прошлом году, в этом ослабили. Так, к примеру, теперь ученики могут свободно перемещаться по кабинетам, а не быть привязанными к конкретному классу.

Также в новом учебном году было принято решение допустить присутствие родителей школьников и взрослых на праздничных мероприятиях, однако только при условии, что они будут проходить на открытом воздухе.

Добавим, что в школах продолжат измерять температуру на входе. Родителям придется надеть маску при посещении образовательного учреждения.

Фото: © Р. Рыбаков

