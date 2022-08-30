В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 1 020 человек

Подтверждённых диагнозов на 30 августа — 1 020. За всё время пандемии в регионе выявлено 384 937 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

За сутки от коронавируса умер 1 человек. Всего же с начала пандемии – 10 945.

Госпитализировано за сутки — 174, вылечились 530 человека за сутки.

Напомним, в инфекционном госпитале Красноярской краевой больницы сейчас лечение от COVID-19 проходят 219 пациентов, 80 % из них — пожилые люди, чей возраст 60 лет и старше.

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