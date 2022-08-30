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11 школ Красноярского края отремонтируют до конца 2022 года

Главная Общество
Красноярск
17:45 30 Августа 2022
в красноярском крае, школы, образование, ремонт, капремонт
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Красноярском краю для ремонта образовательных учреждений региона на 2022/23 годы Федерацией было выделено порядка 1,5 млрд рублей. Также еще 800 млн рублей будут направлены из краевого бюджета.

За два года власти планируют провести ремонт в 33 зданиях, при этом 11 школ отремонтируют до конца текущего года. Еще в 20 образовательных учреждениях стартовали работы, которые будут окончены в следующем году. В список были внесены школы из 15 муниципалитетов.

Среди них общеобразовательная школа №6 в пос. Новая Калами из Северо-Енисейского, в которой строители выполнили уже 95% работ. По словам председателя Заксобрания края Алексея Додатко, крайне важно, чтобы дети в отдаленных поселках на севере региона имели равный доступ к современным условиям для образования.

Добавим, что Красноярский край сформировал заявку на участие в программе в 2024/25 годы. Благодаря ней будут привлечены средства для ремонта 43 школ.

Фото: © Р. Рыбаков

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