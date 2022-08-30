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Развитие красноярского Татышев парка продолжается

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Красноярск
16:32 30 Августа 2022
общество, красноярск, благоустройство, парк
Фотография © admkrsk.ru
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В 2022-2023 годах запланирован масштабный объём работ по развитию Татышев парка.

Владислав Логинов, и.о. мэра города проинспектировал ход устранения недочётов на площадке «Маленький Татышев», реализацию проектов. Кроме этого, он обозначил задачи, необходимые выполнить за период развития парка.

Развитие красноярского Татышев парка продолжается

Популярность Татышев-парка растёт, в соответствии с запросом развивается инфраструктура. При поддержке губернатора Красноярского края Александра Усса запланирована реализация крупных разноформатных проектов на западной и на восточной сторонах острова.

В этом году на западной части появился пляжный комплекс. Обустроили площадку «Маленький Татышев», площадь которой — 1 га. На территории «Маленького Татышева» помимо игровых площадок, есть уличная мебель, холмы «В гостях у сусликов», верёвочный городок и динозавр с локации «Научная долина». В этом году это стало самым популярным объектом острова. Учитывая интерес со стороны ребятишек, подрядчику поставлена задача оперативно устранить все выявленные недочеты, а руководству Татышев-парка — обеспечить качественное содержание, охрану площадки и организацию услуг питания в визит-центре.

Мы не ожидали такого большого наплыва посетителей на детской площадке, особенно в первые дни после открытия. Были и откровенные акты вандализма и случаи, когда часть объектов площадки объективно не выдерживала избыточной нагрузки. Сейчас идут работы по ремонту, укреплению и усилению конструкций малых архитектурных форм, – рассказал Антон Закурдаев, замдиректора компании-проектировщика «АртСтиль».

Современное пространство в этом году появилось у озера Тихое. Сейчас продолжаются работы на озере Любовь. Благоустройство будет проведено на двух земельных участках, общая площадь которых — свыше 55,8 тысяч кв. м. Работы там должны быть завершены к середине декабря.

Стартовали поиски подрядной организации по обустройству озера у вантового моста. Проведение работ возле водоёмов в осенне-зимний период связано с завершением активного спортивного сезона в Татышев-парке. А ситуация с обмелением позволяет качественно привести в порядок дно озёр, отметил Логинов.

В западной части парка в этом году обустроят спортивную аллею, которая будет располагаться между благоустроенным водоёмом и детской площадкой «Маленький Татышев» (16,2 тысячи квадратных метров). Также в 2022 году модернизируют системы освещения острова. Электрокабели системы освещения проложат под землей.

На восточной части продолжается обустройство объектов триатлонного центра. Также в этом году начнётся возведение событийной площадки со сценой, которую разместят в той части восточной стороны, где традиционно проходят крупные мероприятия.

Сейчас идёт поиск подрядной организации. Предстоит выполнить устройство фундамента, металлического каркаса сцены, полов, сетей связи и электроснабжения.

Владислав Логинов отметил, что запрос на появление полноценной и оснащённой по современным стандартам локации для проведения массовых праздников существует давно. День города ещё раз подтвердил, что места в городе, чтобы принять всех желающих недостаточно.

Развитие красноярского Татышев парка продолжается

Особое внимание развитию острова уделяет губернатор Красноярского края. По его поручению мы создаём на острове новые возможности для прогулок, отдыха, занятий спортом, досуга с детьми, причём круглогодично. Посещаемость острова растёт. Инфраструктура должна сбалансировано развиваться на всей территории Татышев-парка, поэтому в западной части появилось несколько интересных локаций, продолжится обустройство водоёмов. Обсудили и перспективы развития восточной части, формирования современной городской событийной площадки, — сказал Владислав Логинов.

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