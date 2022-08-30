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В Козульском районе появилась комплексная спортплощадка

Главная Общество
Красноярск
16:35 30 Августа 2022
общество, в красноярском крае, спорт, развитие
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У жителей с. Жуковка появилась комплексная спортивная площадка. На строительство было выделено 4 млн рублей, пишут на сайте правительства Красноярского края.

На новой спортплощадке жители всех возрастов смогут играть в подвижные игры с мая по октябрь.

Спортивная площадка расположена на территории старой школы. В будущем здесь планируется создать спортивный клуб. В зимний период можно будет заниматься в здании, где есть небольшой спортзал для спортивных игр и кабинеты, которые можно обустроить под настольный теннис или атлетику.

Напомним, в 2022 году в Красноярске появится семь современных спортивных площадок. Шесть из них установят на месте аварийных по следующим адресам: ул. Ширинская, 15; ул. Львовская, 52; ул. Судостроительная, 177; ул. Маяковского, 13; ул. Профсоюзов, 27; ул. Петрушина, 1.

Работы стартовали по всем адресам. На спортивных площадках уложат резиновое покрытие для того, чтобы юные красноярцы летом смогли играть в подвижные игры, а также в футбол, волейбол и баскетбол. Зимой планируют заливать данные спортивные объекты, чтобы красноярцы смогли кататься на коньках. Согласно контракту, подрядные организации завершат весь комплекс работ к концу октября.

Фото: © пресс-служба министерства спорта Красноярского края

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