Жителей Красноярска предупреждают о сильных порывах ветра 31 августа

В Красноярске в среду, 31 августа, прогнозируется сильный юго-западный ветер со скоростью от 15 до 20 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными явлениями спасатели напоминают красноярцам о необходимости соблюдения мер безопасности.

Во-первых, не следует работать на открытом воздухе и высоте. Во-вторых, необходимо быть бдительными и обходить рекламные щиты, легкие конструкции, крупные деревья, стройки, также не стоит парковать автомобили рядом с ними.

Кроме того, избегайте линий электропередач, не подходите к оборвавшимся проводам. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по единому телефону экстренных служб 112.

Фото: © Никита Алексеев