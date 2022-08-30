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В Красноярске отменили арест имущества Быкова на 9,5 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
15:20 30 Августа 2022
общество, красноярск, суд, арест
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Арест имущества красноярского бизнесмена Анатолия Быкова на сумму 9,5 млн рублей по апелляционной жалобе защиты предпринимателя отменили, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал адвоката Быкова Алексея Прохорова.

В июле Свердловский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Быкова (6 нежилых зданий и сооружений).

«Завершилось рассмотрение апелляционной жалобы на постановление суда на наложение ареста на имущество Анатолия Петровича Быкова. <…> Постановление суда отменено. Материал по ходатайству органов следствия отправлен для рассмотрения в Емельяновский суд», — написал Прохоров.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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