В Красноярске отменили арест имущества Быкова на 9,5 млн рублей

Арест имущества красноярского бизнесмена Анатолия Быкова на сумму 9,5 млн рублей по апелляционной жалобе защиты предпринимателя отменили, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал адвоката Быкова Алексея Прохорова.
В июле Свердловский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Быкова (6 нежилых зданий и сооружений).
«Завершилось рассмотрение апелляционной жалобы на постановление суда на наложение ареста на имущество Анатолия Петровича Быкова. <…> Постановление суда отменено. Материал по ходатайству органов следствия отправлен для рассмотрения в Емельяновский суд», — написал Прохоров.
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