В Красноярске многоквартирный дом на Аральской признали аварийным после вмешательства прокуратуры

В Красноярске двухэтажный жилой дом №8 на улице Аральской признали аварийным и подлежащим к сносу только после вмешательства прокуратуры. В ведомстве пояснили, что с 2020 года специальной межведомственной комиссией, несмотря на поступившие заключения Службы стройнадзора и жилищного контроля края и специализированной организации, не было принято решение о признании дома, построенного в 1960 году, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

При этом у жилого дома были обнаружены неисправности цокольной части, разрушение стен, отмостков и оголение арматуры. В результате прокуратурой был направлен иск в суд о признании незаконным бездействия и возложении обязанности по признанию жилого объекта аварийным.

На данный момент комиссия признала многоквартирный дом аварийным, который должен быть снесен.

Фото: © Прокуратура Красноярского края