30 августа
Красноярск
погода +18 °C
60.36
 
€ 59.96
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске мужчина зарезал супругу

Главная Общество
Красноярск
15:15 30 Августа 2022
политика, убийство, красноярск, происшествия, общество
версия для печати Ico_print

27 августа в следственные органы сообщили о том, что при доставлении в больницу в автомобиле реанимационной бригады скорой скончалась 39-летняя женщина. Она поступила с колото-резаным ранением в области грудной клетки.

В отношении 43-летнего супруга погибшей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Днём 27 августа супруги в своей квартире по ул. Турбинная распивали алкоголь. В какой-то момент между ними возникла ссора. Мужчина взял нож и нанёс женщине удар в область передней поверхности грудной клетки слева, от чего она скончалась при доставлении в медицинское учреждение.

Фото: © sledcom.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жителя Ирбейского района приговорили к исправительным работам за убийство кошки на глазах детей

Жителя Ирбейского района приговорили к исправительным работам за убийство кошки на глазах детей

30 Августа 2022 г.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения
Новости Красноярска: В Красноярске отменили арест имущества Быкова на 9,5 млн рублей

В Красноярске отменили арест имущества Быкова на 9,5 млн рублей

30 Августа 2022 г.
Арест был наложен на 6 нежилых зданий и сооружений бизнесмена
Новости Красноярска: В Красноярске многоквартирный дом на Аральской признали аварийным после вмешательства прокуратуры

В Красноярске многоквартирный дом на Аральской признали аварийным после вмешательства прокуратуры

30 Августа 2022 г.
Дом подлежит сносу
Новости Красноярска: В Красноярске на Центральной набережной открылась уличная выставка «Маршруты Красноярья»

В Красноярске на Центральной набережной открылась уличная выставка «Маршруты Красноярья»

30 Августа 2022 г.
Каждые 3 месяца будут появляться фотографии районов Красноярского края
Новости Красноярска: Красноярские вандалы продолжают орудовать на улицах Свердловского района

Красноярские вандалы продолжают орудовать на улицах Свердловского района

30 Августа 2022 г.
В Красноярске вандалы продолжают рисовать на стенах Свердловского района. На этот раз граффити появилось на стене вдоль набережной Енисея.  Напомним, что накануне Sibnovosti рассказывали о том, что вандалы нанесли изображения на уличную картину, которая находится на заборе на ул. С...
Новости Красноярска: Рядом с поселком Высокогорский подходит к концу строительство новых дорог

Рядом с поселком Высокогорский подходит к концу строительство новых дорог

30 Августа 2022 г.
Общая протяженность маршрута – 10 км
Новости компаний
25/08
Страховки ОСАГО на Озоне
24/08
Антон Милютин назначен управляющим Красноярским отделением Сбербанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Массовая авария с участием автобуса и четырех машин произошла на Свободном в Красноярске

Массовая авария с участием автобуса и четырех машин произошла на Свободном в Красноярске

27 Августа 2022 г.
Пострадал 9-летний ребенок
Новости Красноярска: В Кемеровской области пытались зарезать молодую девушку

В Кемеровской области пытались зарезать молодую девушку

25 Августа 2022 г.
Информация о происшествии появилась в соцсетях
Новости Красноярска: В Красноярске 26 августа огласят приговор убившим 16-летнюю девушку

В Красноярске 26 августа огласят приговор убившим 16-летнюю девушку

25 Августа 2022 г.
Обвиняются трое мужчин и девушка
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru