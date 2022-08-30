В Красноярске мужчина зарезал супругу

27 августа в следственные органы сообщили о том, что при доставлении в больницу в автомобиле реанимационной бригады скорой скончалась 39-летняя женщина. Она поступила с колото-резаным ранением в области грудной клетки.

В отношении 43-летнего супруга погибшей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Днём 27 августа супруги в своей квартире по ул. Турбинная распивали алкоголь. В какой-то момент между ними возникла ссора. Мужчина взял нож и нанёс женщине удар в область передней поверхности грудной клетки слева, от чего она скончалась при доставлении в медицинское учреждение.

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