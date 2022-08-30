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Супруги из Красноярска получили 7 лет колонии за попытку продажи крупной партии наркотиков

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Красноярск
17:15 30 Августа 2022
в красноярском крае, красноярск, преступление, полиция, зеленогорск
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В Красноярском крае суд вынес приговор супружеской паре по уголовному делу о покушении на реализацию крупной партии синтетического наркотика организованной преступной группой.

Летом прошлого года полицейские Зеленогорска в пос. Орловка задержали супружескую пару из Красноярска. Как выяснилось, они приехали для сбыта запрещенных веществ в крупном размере.

При осмотре у красноярки нашли 190 штук полимерных свертков, в которых было вещество белого цвета. Впоследствии было установлено, что этим веществом является наркотическим средством синтетического происхождения «соль» массой 191 гр.

Более того, правоохранители выяснили, что супруги причастны к другой попытке сбыта наркотиков в значительном размере в Зеленогорске прошлым летом. После рассмотрения уголовного дела суд признал красноярце виновными. 29-летнего мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима, а 36-летней женщине назначили семь лет колонии общего режима.

Фото: © Андрей Старостин / РИА Новости

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