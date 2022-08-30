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Сбер провел круглый стол с застройщиками Енисейской Сибири

Главная Общество
Красноярск
13:33 30 Августа 2022
финансы, банк, жилье, недвижимость, обсуждение, строительство
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Сбер провёл в Красноярске круглый стол с застройщиками и представителями органов власти Красноярского края, Хакасии и Тывы.

Участники обсудили актуальные вопросы финансирования жилищного строительства, новые возможности Сбера и программы приобретения жилья. Действующая продуктовая линейка Сбера позволяет закрыть потребности девелопера на каждом этапе жизни проекта – от покупки земельного участка до кредитования после ввода объекта в эксплуатацию.

Красноярское и Абаканское отделения Сбера сегодня финансируют строительство 90 многоквартирных домов, общей площадью более 1 млн. кв. м. Текущий объем финансирования которых составляет 43 млрд рублей.  

Антон Милютин, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

«Проектное финансирование строительства жилья – одно из ключевых направлений деятельности банка, нацеленное на решение приоритетной задачи по обеспечению комфортного и доступного жилья. Участие Сбера как в финансировании строительной отрасли, так и в ипотечном кредитовании позволяет максимально учесть интересы всех сторон и предоставить по-настоящему качественный и востребованный продукт».

Отдельный блок на мероприятии был посвящен ипотечному кредитованию: эксперты отметили, что рынок растет, программы льготных ставок продолжают работать, являясь доступными для многих горожан. Особой популярностью при приобретении недвижимости сегодня пользуются льготные госпрограммы - «Господдержка 2020» и «Семейная ипотека». По обоим госпрограммам Красноярским отделением Сбера выдано около 2,8 тысяч кредитов на сумму более 9 млрд рублей.

Фото: ПАО Сбербанк
По материалам ПАО Сбербанк

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