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Красноярские вандалы продолжают орудовать на улицах Свердловского района

Главная Общество
Красноярск
14:45 30 Августа 2022
администрация, в красноярске, вандализм
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В Красноярске вандалы продолжают рисовать на стенах Свердловского района. На этот раз граффити появилось на стене вдоль набережной Енисея. 

Напомним, что накануне Sibnovosti рассказывали о том, что вандалы нанесли изображения на уличную картину, которая находится на заборе на ул. Семафорной. Над картиной работали художники из трудотряда Главы города в течение месяца. 

Красноярские вандалы продолжают орудовать на улицах Свердловского района

Однако во вторник, 30 августа, в соцсетях мэрии появилась информация о том, что накануне члены трудового отряда закрасили граффити на стене вдоль набережной Енисея и за ночь неизвестные снова ее изрисовали. 

Фото: © Администрация г. Красноярска 

 

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