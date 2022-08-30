Красноярские вандалы продолжают орудовать на улицах Свердловского района

В Красноярске вандалы продолжают рисовать на стенах Свердловского района. На этот раз граффити появилось на стене вдоль набережной Енисея.

Напомним, что накануне Sibnovosti рассказывали о том, что вандалы нанесли изображения на уличную картину, которая находится на заборе на ул. Семафорной. Над картиной работали художники из трудотряда Главы города в течение месяца.

Однако во вторник, 30 августа, в соцсетях мэрии появилась информация о том, что накануне члены трудового отряда закрасили граффити на стене вдоль набережной Енисея и за ночь неизвестные снова ее изрисовали.

Фото: © Администрация г. Красноярска