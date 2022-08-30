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В Красноярске побывали монгольские школьники

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Красноярск
13:27 30 Августа 2022
общество, красноярск, школьники, иностранцы, гости
Фотография © admkrsk.ru
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На День города в Красноярск прибыли победители викторины на знание истории и культуры Красноярского края и города Красноярска — школьники из Улан-Батора (Монголия).

Администрацией города Красноярска и Русским Домом в Улан-Баторе была подготовлена викторина на знание истории и культуры Красноярского края и г. Красноярска. Поучаствовали 50 монгольских школьников, изучающих русский язык. В итоге в День города победители посетили Красноярск. С 23 по 29 августа они знакомились с историей нашего города, достопримечательностями Красноярска и практиковали русский язык. Посетили Бобровый лог, парка флоры и фауны «Роев ручей», ГЭС, поучаствовали во встрече в  администрации города. Кроме этого, приняли участие в церемонии поднятии флага города, посетили музей «Мемориал Победы», краеведческий музей и т.д. Кроме того, монгольские ребята пообщались с красноярскими школьниками в летнем лагере «Ласточка», молодёжном центре «Новые имена», спортивной школе «Юность» и в Гимназии № 10.

В Красноярске побывали монгольские школьники

Ирина Фоминых, заместитель главы города - руководитель департамента социального развития:

Для нас было важно показать Красноярск таким, какой он есть: гостеприимным, чистым, образованным, готовым к общению с другими городами не только на территории России, но и за её пределами. Очень приятно, что дети интересуются Россией, русской культурой. На встрече ребята спели песню «Катюша» — это было очень душевно. Одна из девочек рассказала стихотворение А.С. Пушкина.

Интерес к нашей стране, государству, языку гарантирует, что отношения между двумя странами будут тёплыми, дружественными. Надеюсь, программа пребывания, которую мы подготовили, им понравится, и они приобретут новых друзей и, конечно, увезут с собой тёплую незабываемую красноярскую атмосферу, в которую они погрузились.

Дети — это будущее Монголии и будущее монгольско-российских отношений.

Отметим, что статус русского языка в Монголии обусловлен качественным уровнем российского образования. Во время визита монгольские ребята погрузились в русскую языковую среду. Кстати, два педагога русского языка из Улан-Батора пройдут обучение по программе повышения квалификации по теме «Преподавание русского языка» в КГПУ им. В.П. Астафьева. По итогам они получат удостоверения государственного образца.

В Красноярске побывали монгольские школьники

Сегодня в красноярских вузах ежегодно обучаются студенты из Монголии. В 2022 году был подписан меморандум о сотрудничестве между КрасГАУ и фондом образования при министерстве образования и науки Монголии, что очень важно. Визиты монгольских школьников делают Красноярск привлекательным для дальнейшего обучения по выбранным ими специальностям в наших вузах. В результате, в Монголии появляется всё больше тех, кто знает и любит Красноярск, а значит, будет готов к дальнейшему сотрудничеству с городом в разнообразных областях (туризм, промышленность, торговля и др.).

В Красноярске побывали монгольские школьники

Комментарии монгольских ребят:

«Я с самого детства говорю на русском. Смотрела разные фильмы, изучала историю. Мне интересно всё, что связано с Россией».

«Город понравился — большой, много людей, нравится архитектура. Думаю, приеду сюда учиться, если, конечно, получится поступить».

«Мои родители всегда любили русский народ и любили путешествовать по России».

«Русский язык очень интересный. Я была очень рада, когда мне сказали, что я победила в викторине, ведь мне представилась возможность поехать в Красноярск».

В Красноярске побывали монгольские школьники

 

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