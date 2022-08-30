80% пациентов инфекционного госпиталя Красноярской краевой больницы являются пожилыми людьми

В инфекционном госпитале Красноярской краевой больницы сейчас лечение от COVID-19 проходят 219 пациентов. При этом 80% из больных являются пожилыми людьми, чей возраст составляет 60 лет и старше.

В Минздраве Красноярского края отметили, что в инфекционный госпиталь ККБ каждый день регистрируют обращения 40 граждан и более половины из них приходится госпитализировать. Как отмечает руководитель госпиталя Степан Егоров, в большинстве случаев коронавирус больные переносят в легкой и средней степени тяжести.

Однако есть пациенты, которые переносят данное заболевание в тяжелой форме, но таких людей сильно меньше, нежели в прошлые волны. У 35% пациентов врачи выявили пневмонию, у 25% были обнаружены признаки дыхательной недостаточности. В этой связи врачи советуют красноярцам носить маски в общественных местах и торговых точках.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид