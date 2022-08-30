Красноярские спортсмены стали призерами всероссийских соревнований по бобслею и скелетону

Спортсмены, представляющие Красноярский край, приняли участие во Всероссийском турнире по бобслею и скелетону. Состязания проходили в Воронежской области.

Участниками соревнований стали спортсмены из девяти российских регионов. Всего на старт вышли 37 скелетонистов и 52 бобслеиста.

Серебро и бронзу в скелетоне выиграли красноярцы – Данил Шулика и Арина Васильева. В бобслее в четверках среди мужчин экипаж пилота Евгений Стецко с разгоняющими Дмитрием Венедиктовым, Анатолием Зайцевым и Антоном Давыдовым заработал серебро.

Фото: © Минспорта Красноярского края