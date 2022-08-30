В Красноярском крае в поселке Каменка завершили капремонт крыш 6 домов

В Красноярском крае в поселке Каменка, который расположен на территории Ачинского района, был завершен капремонт крыш шести жилых домов. Отметим, что все дома (6, 7, 8, 9, 10, 12) находятся на одной улице – Лесной. Работы по капитальному ремонту стартовали в мае текущего года, сообщили в краевом правительстве.

По словам Светланы Романовой, которая является работницей УК, обслуживающей эти дома, крыши были выполнены из материалов высочайшего качества.

Когда позволяла погода, специалисты работали весь день и местные жители отнеслись к этому с пониманием. Капремонт завершился и качество выполненных работ уже проверил дождь, который шел на протяжении всей последней недели.

Напомним, что три года назад в поселке Каменка из-за взрывов складов с боеприпасами на территории воинской части пострадали несколько домов. Это стало причиной переноса сроков проведения капремонта крыш в домах с 2030 на текущий год.

В этом году капремонт планируют провести в 1376 многоквартирных жилых домах Красноярского края. В рамках программы специалисты выполняют 11 видов ремонта.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости