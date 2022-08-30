В Красноярске обустраивают четыре площадки для выгула собак

В Красноярске обустраивают ещё две площадки для выгула собак. Их ведёт подрядная организация «Экономстрой», рассказали в администрации города Красноярска.

Площадки для выгула собак появятся на ул. Киренского, 86 и на ул. Норильская, 16ж. работы уже стартовали. С ООО «Экономстрой» заключён муниципальный контракт на 7,2 млн рублей. По контракту будут обустроены четыре новых площадки для выгула собак.

Также работы начались в районе дома по ул. Петра Ломако, 2 и за парком «Гвардейский». На данный момент идёт планировка территории. В ближайшее время подрядчик начнёт устанавливать ограждения и МАФы.

На площадке в районе ул. Петра Ломако появится горка, три барьера разной высоты, балансир, туннель и кольца.

Все площадки оборудуют дог-боксами, табличками с правилами пользования и скамейками.

Работы должны быть выполнены до 15 сентября. Места для обустройства площадок определялись с учётом санитарных норм и интересов жителей.

Ещё в нынешнем сезоне площадка для выгула собак появится в сквере на ул. Полтавская, 32. Там завершается благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Ещё одну площадку оборудуют в районе озера-парка «Октябрьский».