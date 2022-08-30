Жителя Ирбейского района приговорили к исправительным работам за убийство кошки на глазах детей

В Красноярском крае состоялся суд над 36-летним жителем Ирбейского района, которого обвиняли в жестоком обращении с животным.

Согласно официальной информации, в полицию обратилась женщина, заявившая о семейной ссоре. По данному сообщению выехали полицейские, которые выяснили, что нетрезвый мужчина поссорился с женой и на глазах своих несовершеннолетних детей нанес домашней кошке телесные повреждения. В результате кошка скончалась.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за «Жестокое обращение с животным». Злоумышленнику назначили год исправительных работ с удержанием 10% заработка.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости