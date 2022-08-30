В Красноярске руководителя УК «Новый город» осудят за хищение более 8 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего руководителя ООО УК «Новый город». Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба ведомства.

В 2020 году обвиняемый незаконно получил в администрации Советского района субсидию на благоустройство дворовой территории для формирования современной городской среды. Чтобы получить субсидию, он представил поддельный платёжный документ о расчёте с подрядчиком за выполненные работы. В результате муниципальному бюджету причинён ущерб более 8 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

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