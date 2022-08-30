В Красноярске на Центральной набережной открылась уличная выставка «Маршруты Красноярья»

В Красноярске вандалы продолжают рисовать на стенах Свердловского района. На этот раз граффити появилось на стене вдоль набережной Енисея. Напомним, что накануне Sibnovosti рассказывали о том, что вандалы нанесли изображения на уличную картину, которая находится на заборе на ул. С...