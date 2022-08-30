В Красноярске на Центральной набережной открылась уличная выставка «Маршруты Красноярья»

На Центральной набережной заработала уличная выставка «Маршруты Красноярья» от Лиги Странников, сообщили в Красгорпарке.
Стартовала выставка с Норильска.
На выставке представлены работы Анастасии Каменевой, Петра Савченко, Марины Пешковой, Александра Харитонова, Алёны Хакуй, Дениса Гаськова.
«Маршруты Красноярья» — выставка о туристических возможностях регионов. Каждые три месяца будут появляться фотографии природных, исторических, архитектурных достопримечательностей районов Красноярского края.
Фото: © vk.com/krasgorpark