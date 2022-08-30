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В Красноярске на Центральной набережной открылась уличная выставка «Маршруты Красноярья»

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Красноярск
15:00 30 Августа 2022
норильск, общество, красноярск, выставка, фотография
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На Центральной набережной заработала уличная выставка «Маршруты Красноярья» от Лиги Странников, сообщили в Красгорпарке.

В Красноярске на Центральной набережной открылась уличная выставка «Маршруты Красноярья»

Стартовала выставка с Норильска.

В Красноярске на Центральной набережной открылась уличная выставка «Маршруты Красноярья»

На выставке представлены работы Анастасии Каменевой, Петра Савченко, Марины Пешковой, Александра Харитонова, Алёны Хакуй, Дениса Гаськова.

В Красноярске на Центральной набережной открылась уличная выставка «Маршруты Красноярья»

«Маршруты Красноярья» — выставка о туристических возможностях регионов. Каждые три месяца будут появляться фотографии природных, исторических, архитектурных достопримечательностей районов Красноярского края.

Фото: © vk.com/krasgorpark

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