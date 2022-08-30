140 красноярских водителей привлекли к ответственности за выезд на встречку на загородных трассах

На прошлых выходных на загородных трассах Красноярска и Дивногорска скрытые патрули ГИБДД снова выявляли нарушителей. По итогам профилактического рейда, к административной ответственности 140 автомобилистов, которые допустили выезд на встречную полосу на том участке дороги, где это запрещено знаками и разметкой.

В результате нарушителям предстоит заплатить штрафы. Всего с начала этого года в Красноярске и Дивногорске зарегистрировано свыше 900 случаев выезда на «встречку».

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости