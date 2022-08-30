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В Енисей выпустили 100 тысяч мальков сибирского осетра

Главная Общество
Красноярск
18:45 30 Августа 2022
рыба, экология, в красноярском крае, общество
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В Енисей выпустили 100 тысяч молодых особей осетра, сообщили в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

29 августа специалисты Минэкологии погрузили мальков в специальные резервуары. На автомобиле их доставили до Прутовского мелководья — это особо охраняемая природная территория местного значения, где запрещены вылов рыбы и иная хозяйственная деятельность.

Процесс зарыбления прошёл без сбоев, мальков выпустили через специальный рукав. Потерь не зафиксировано. По словам членов комиссии, успешность мероприятия зависит от процесса подготовки.

— Исследование показало, что по условиям оно идеально подходит для выпуска молоди. Биологические, экологические и кормовые характеристики водоёма способствуют высокой выживаемости мальков. Уверен, особи маленького осетра легко приспособятся к условиям, — сказал Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

В этом году это уже второй выпуск осетровых в естественную среду обитания. Вес этих мальков в среднем — более 1 грамма, в длину малыши 3-4 см. При этих показателях особи считаются жизнеспособными и готовыми к безопасной транспортировке до водного объекта. Но всё же специалисты всю дорогу будут в обязательном порядке следить за температурой воды и уровнем кислорода в транспортировочных резервуарах.  

В июле в Енисейском районе в Енисей выпустили порядка 500 особей ценной породы рыб. Вес особей — от 1,9 до 2, 3 кг и длина до 50 см.

Выпуск осетра проводится в регионе с 2008 года и реализуется в рамках краевой программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов». За всё время в Енисей выпустили более 3 млн мальков.

Фото: © пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края

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