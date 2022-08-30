Улицы Свердловского района очищают от граффити и незаконной рекламы

В Красноярске специалисты очищают улицы Свердловского района от незаконной рекламы и граффити. С начала года специалистам удалось убрать почти 1,5 тысячи кв. м. бумажных объявлений, рекламных баннеров и конструкций.

По словам и.о. руководителя районной администрации Лилии Назмутдиновой, очисткой улиц от рекламы и граффити занимаются работники мобильной бригады, городские службы, а также собственники административных и жилых помещений.

Ежедневно жители Свердловского района передают информацию о размещении незаконной рекламы на газонах, опорах освещения и остановках. Сообщить о рекламе и граффити можно в соцсетях района или позвонить по номеру 261-42-15.

Фото: © Администрация г. Красноярска