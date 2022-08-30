На станции Ужур грузовой поезд сбил пьяного мужчину

26 августа в дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Ачинск сообщили о том, что Ужуре у ж/д путей обнаружен мёртвый мужчина.

Погибшим оказался 31-летний житель Ужурского района, пишут на сайте ведомства. По предварительным данным, на станции Ужур мужчина переходил ж/д пути в состоянии алкогольного опьянения. Он не успел отреагировать на приближение железнодорожного состава и был травмирован выступающими элементами вагона грузового поезда. Материалы направят в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

— Переходить ж/д пути нужно по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров. Нельзя ходить по путям и проходить вдоль ж/д пути ближе 5 метров от крайнего рельса. Также запрещено переходить или перебегать через ж/д пути перед близко идущим поездом (если расстояние до него менее 400 м). Состояние опьянения — одна из основных причин травмирования и гибели пешеходов на объектах ж/д транспорта, — напомнили сотрудники транспортной полиции.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков