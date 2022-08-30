Рядом с поселком Высокогорский подходит к концу строительство новых дорог

В Красноярском крае в Енисейском районе недалеко от Высокогорского моста на финальную стадию вышли работы по строительству автодорог, благодаря которым местные жители получат доступ к переправе.

Общая протяженность нового маршрута – 10 километров. На возведение дорог выделено 1,3 млрд рублей. Строительство объектов проходит в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», основные мероприятия которого находятся на контроле главы региона Александра Усса, пишут в краевом правительстве.

Отметим, что на обходе поселка Высокогорский строительство дороги подошло к концу. Это около 4 км автодороги, благодаря которой большегрузы перестанут проезжать через поселок. Участок заканчивается выходом на трассу Енисейск – Высокогорский.

На новой дороге появились кюветы, обочины, были проложены инженерные коммуникации и водопропускные трубы, установлены две остановки для общественного транспорта, а также общественные туалеты.

Второй объект, протяженность которого 6 км, на маршруте Красноярск – Енисейск – Высокогорский в настоящий момент около 80%. Подрядчик продолжает обустраивать дорожное покрытие и комбинированный мост через р. Костылевка. Работы планируют завершить в октябре. Автодороги возводят при использовании щебеночного типа покрытия. Ширина проезжей части, состоящей из 2-х полос, составляет 7 км, ширина обочин – 2,5 км. Специалисты полагают, что в сутки по данному направлению будет проходить около 3 тысяч машин.

Добавим, что новый маршрут позволит связать Енисейский тракт с трассами общего пользования правого берега.

Фото: © пресс-служба КрУДора