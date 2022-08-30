В Красноярском крае следить за качеством школьного питания будут в информационной системе

В Красноярском крае разработают государственную информационную систему «Учёт и обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций за счёт бюджета Красноярского края». С помощью неё будут контролировать качество поставляемого сырья, продуктов и полуфабрикатов, пишут на сайте правительства Красноярского края.

Система будет представлять собой единый портал, доступный всем школам, компаниям по поставке и организации школьного питания. Используя учётную запись портала госуслуг, на сайт смогут заходить родители школьников. Они смогут получать информацию о школьном меню, составе блюд, видеть его фото и порционность. Можно будет оставить отзыв или оценить питание.

Учителя смогут планировать количество обеденных комплексов по количеству присутствующих в классе детей. Родители же будут видеть, в какое время поел ребёнок.

Разработчик уже приступил к работе. В этом году будут запущены основные модули платформы и в тестовом режиме подключат одну из школ Красноярска. К началу следующего учебного года в системе будут зарегистрированы все красноярские школы, затем смогут присоединиться школы из других городов и районов.

Система не заменит проекты школьных карт в отдельных образовательных учреждениях. Для получения необходимой информации она будет тесно с ними взаимодействовать.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев